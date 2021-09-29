Ev kadınları dikkat! 18 yaşını dolduran her kadına emeklilik fırsatı! Ayda 1.144 TL'ye... Primi eksik olanlar ile çalışma imkanı bulamayanlara, isteğe bağlı sigorta emeklilik yolunu açıyor. Bunun için aylık bin 144 lira prim yatırmak yetiyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emeklilikten kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor? ev kadınına emeklilik fırsatından kimler yararlanabilir? Şartlar neler? Primi eksik olan, emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı.