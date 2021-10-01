EPDK son dakika! 1 Ekim 2021 elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi 2021? Elektriğe yüzde 15 zam iddiaları doğru mu?

EPDK son dakika! Ekim ayının gelmesiyle birlikte elektriğe zam konusu gündeme geldi. Son dönemde ekim ayında elekriğe yüzde 15 zam yapılacağı iddiaları konuşuluyordu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu iddialara yanıt niteliğinde son dakika açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar arama motorlarında, 1 Ekim 2021 elektriğe zam geldi mi 2021? Elektriğe yüzde 15 zam geldi mi? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalar haberimizde yer alıyor!