Sözleşmeliye kadroda 31 Aralık kriteri! Bakan Bilgin tarihi verdi! Çalışma neler içeriyor?

Yaklaşık 600 bin sözleşmeliye kadro yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda 4B'liler yer alacak" dedi. Bu hafta son şekli verilecek taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.







İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.







ASKERLİK VE DOĞUM KAPSAMDA

31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.







Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da yapılacak kadro düzenlemesinden yararlanacak.







Ayrıca sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yerleştirme işlemleri tamamlanmış olan sözleşmeli personel de kadro düzenlemesinden yararlanacak. Böylece 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4b'li olanlar doğrudan kadroya geçmiş olacak.







GÖREVDE YÜKSELME, YER DEĞİŞTİRME HAKKI

Kadroya geçen sözleşmeli personel 4A haklarına kavuşacak. 4A kapsamında görevde yükselme, tayin, kademe ve derece ilerlemesi gibi sosyal ve mali haklar verilmiş olacak. Bu arada kamunun ihtiyaç duyduğu alanlarda yine sözleşmeli personel istihdamı devam edecek. Ancak bu personelin mali ve sosyal haklarında düzeltmeler yapılacak.