Haberler Ekonomi Videoları Kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu yeni modeli canlı yayında duyurdu

Kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu yeni modeli canlı yayında duyurdu

Kiraları düşürecek formül! 3+1 evde 4 bin liraya oturma şansı! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu yeni modeli canlı yayında duyurdu
26.10.2022 16:03

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kazma dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla vurulurken özel sektör de harekete geçti. Özel sektör temsilcilerinden gelen erişilebilir konut projesi eğer hayata geçerse devlet arazisinde geliştirilecek konutlar, 5 yıllık kontratlarla kiralanacak. Bu durumda, 3+1 dairelerin kirası 4 bin TL'ye kadar inebilecek. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu A Haber muhabiri Rıfat Fırat'a özel açıklamalarda bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarihi sosyal konutta başvuru devam ederken bir müjdeli haber de özel sektörden geldi. Türkiye'nin önde gelen konut geliştirici firmalarının üye olduğu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) de dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek için harekete geçti. 'Erişilebilir Konut Komitesi'ni kuran dernek, devlet arsalarında erişilebilir konut geliştirilmesini esas alan bir yol haritası hazırladı.

Gayrimenkul geliştirmede maliyetin yarısının arsa olduğu bilgisini veren GYODER Başkanı ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şunları kaydetti: "Biz diyoruz ki bu maliyetin yarısını sıfırlayalım. Devlet de Türkiye'de en çok arsaya sahip olan kurum. Bu arsaları kullanarak elde edeceğimiz tasarrufu son kullanıcıya yansıtalım. Devlet, bu modelde geliştirilen konutların belli bir tarifede kiralanabileceğine yönelik bir regülasyon oluştursun diyoruz. Ev sahibi olmadan da vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamak mümkün, biz bu yöntemle sorunu çözmüş oluyoruz. Bu arsalarda geliştirilecek konutların yap-işlet-devret modeliyle 3996 sayılı Kanun'a dayalı bir yarışma ihale modeli olsun. Burada bizim hesaplarımıza göre yatırım kendini 15 yılda ödeyen, geri dönüyor. Yatırımcı, 3-5 yıl da ticari kazanç sağlasa 20 yıl sonra bu arsalar, üzerinde yapılmış konutlarla temiz sağlıklı bir şekilde devlete iade edilebilir. Ayrıca normal dönemde de arsa payının yüzde 50'den 20'ye inmesi şart. Gelişmiş ülkelerde böyle uygulanıyor. Bunu yaparsak konutun erişilebilirliği tekrar artmış olacak."

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