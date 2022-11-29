Kamuda sözleşmeli çalışanlara beklenen müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçiş yolunu açan düzenlemeyi duyurdu. Sözleşmelerin yüzünü güldüren düzenlemenin hızla Meclis'e sevk edilerek yasalaştırılması planlanıyor. Peki bu düzenleme neler getiriyor? Kimler, nasıl kadrolu olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

3 YILI DOLDURANLAR KADROYA GEÇİŞ YAPABİLECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan " Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak. Hali hazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." dedi.

SÖZLEŞMELİYE KADRODA 3+1 KURALI

Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

ADAY MEMURLUK NEDİR?

Aday Memur: "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak" merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staj'a tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları.

ADAY MEMUR SINAVI GEÇEMEZSE NE OLUR?

Anılan memur kanununda eğitim programlarından birinden başarısız olanların bir sonraki aday eğitimlerine alınıp, alınmayacağı hususunda bir hüküm bulunmamaktadır.Bu nedenle aday memur sınavı geçemezse bir sonraki aday memur eğitimlerine katılamaz.

ADAY MEMURLUK SÜRESİ NE KADARDIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz." hükmü gereği asalet tasdiki, göreve başlama tarihinden itibaren bir yıl ile iki yıl arasındaki bir zamanda yapılır.

ADAY MEMURLUK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Devlet Memurluğu kadrosuna ilk defa atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi turtulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denilmektedir. Bu eğitimler tüm devlet memurları için geçerlidir.

ADAY MEMUR İSTİFA EDEBİLİR Mİ?

Yine Devlet Personel Başkanlığının yazısına göre eğer aday memur kurumundan istifa ettiyse yine eski kurumuna başvurması gerekmektedir. Örnek verecek olursak eğer aday memur Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumdan istifa ederse tekrardan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumda göreve başlamalıdır.

ADAY MEMUR NÖBET TUTAR MI?

Arkadaşlar nöbet tam olarak nedir, ve aday öğretmen nöbet tutar mı? tutar. her nöbet için 3 ek ders alır.

" MAHALLİ İDARELER DAHİL"

Sözleşmelide kadroya geçiş durumunda "Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak."

ADAY MEMURLUK SINAVI KAÇ SORU?

Sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak ve geçme notu en az 60 olacaktır. Katılımcılar mezuniyet durumlarına göre dağıtılan soru kitapçıklarından sorumlu olacaklardır. Adaylarımızın sınava gelirken T.C. kimlik numaraları yazılı kimliklerini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada düzenlemenin henüz meclise sunulmadığı belirtildi. Meclise girdikten sonra sözleşmeliye kadro 424 bin kişiye gelecek.

MEMUR ADAYLIK EĞİTİMİ NEDİR?

İlgili konularda da görüleceği üzere aday memurlara verilecek bu temel eğitim, Devlet Memurlarının sahip olması gereken ortak vasıflarına ilişkin konular olması nedeniyle asil memur olabilmek için bütün aday memurların tabi tutulduğu bir eğitimdir.