AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklama sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

EYT 16 ARALIK'TA MI ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :

EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada 16 Aralık tarihi dolaşmaya başladı. EYT tarihi hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. En ggüncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar ilk etapta 1.5 milyon kişiyi emekli edecek. Burada kademeli bir şekilde emeklilik söz konusudur. Çünkü gerekli şartları sağlayan ki o şartlarda en temelde 3 tane kriter var. Birincisi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, ikincisi 5 bin prim günü sayısı, üçüncüsü ise ve kaldırılmasını beklediğimiz yaş şartıdır." "İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak ama çalışılan yerlerde toplu emeklilikler ve buna bağlı da toplu kıdem tazminatları söz konusudur. Bazı işletmelerde birkaç kişi ile sınırlı olabiliyorken, bazı işletmelerde aynı anda yüzlerce kişi emekli olacaktır."

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI

Bu konuda sadece vatandaşlar açısından bakılıyor. İşletmeler açısından da bunun bir yük olacağından bahsetmiştik. Çünkü kıdem tazminatı doğduğu zaman işletmeler bunu emekli olunduğu anda yani tek seferde vermek zorundalar.

Halihazırda aralık ayında Meclis'e sevk edilecek yasa ile ocakta EYT yasası kanunlaşacak ve kişiler ocak ayında emeklilik dilekçesi verirlerse SGK kanununa göre bir sonraki ay olan şubat ayında emekli olabileceklerdir.

Bu kapsamda işverenlerde şubat ayında emeklilikle beraber kıdem tazminatını vermek zorundalar. Her ne kadar EYT yasasının bir sonraki sene yasalaşması EYT kapsamında emekli olacaklar için hem emekli maaşında artış hem de kıdem tazminatında artış olsa bile işverenler için kıdem tazminatının yeni yıldan sonra ödenmesi ekstra maliyet getirecektir.

Bakan Bilgin'in son yaptığı açıklamada kıdem tazminatı ödenmesinin işçi ve işveren arasında olduğunu söylüyor. Bunun yanlış uygulamalara yol açmaması için devletimizin burada müdahale ederek kanuni bir düzenleme altına alması yani kıdem tazminatının taksitlerle ödenebilmesinin düzenlenmesi gerekmektedir.