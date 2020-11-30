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SON DAKİKA VİDEO: Türkiye koronavirüse rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü

SON DAKİKA VİDEO: Türkiye koronavirüse rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
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Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı. Son dakika haberine göre Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.


Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı. Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı üçüncü çeyreğinde. geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.7 büyüdü.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu dönemde;
- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41.1,
- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15.0,



- sanayi yüzde 8.0,
- inşaat yüzde 6.4,
- tarım yüzde 6.2,




- diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6.0,
- gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.8,
- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4,



- hizmetler yüzde 0.8 büyürken,
- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4.5 daraldı.


Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.

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