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Emekliye farklı zam | Yeni yılda en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Emekliye farklı zam | Yeni yılda en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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Memurlara ve memur emeklilerine Ocak’ta yüzde 3’lük zamma ilaveten enflasyon farkı göründü. Tahminlere göre zam, fark ile yüzde 5 ya da yüzde 5.35 olacak. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olabilecek. Peki, Ocak zammı ile birlikte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin ve memurların Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tğm detaylar...


Memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'ta fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması şart. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin sonuç, Kasım ve Aralık verileriyle ortaya çıkacak.


NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 enflasyon tahmini, 6 aylık enflasyonun yüzde 6 olabileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'i bulacak.





Merkez Bankası beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 enflasyon tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.


Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 2.35 farkla yüzde 5.35'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 5 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 2 bin 955 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak.

Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı gösterecek.


MEMURA ÇİFTE KAZANÇ
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Ocak zammı yüzde 5 olursa 3 bin 905, yüzde 5.35 çıkarsa 3 bin 918 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 532,59 lira alacak.

2 çocuklu memurlar 505,55 lira aile yardımı alıyor.




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