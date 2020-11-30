Emekliye farklı zam | Yeni yılda en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memurlara ve memur emeklilerine Ocak’ta yüzde 3’lük zamma ilaveten enflasyon farkı göründü. Tahminlere göre zam, fark ile yüzde 5 ya da yüzde 5.35 olacak. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olabilecek. Peki, Ocak zammı ile birlikte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin ve memurların Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tğm detaylar...