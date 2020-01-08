Son dakika: TürkAkım doğal gaz boru hattında vanalar açılıyor 08.01.2020 11:15

Son dakika haberine göre, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP projesini 30 Kasım’da açan Başkan Erdoğan, bugün de Rusya lideri Vladimir Putin’le Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya dağıtacak TürkAkım projesinin açılışını yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Rus gazını Türkiye'ye ve ardından da Avrupa'ya taşıyacak tarihi TürkAkım projesinin açılışını yapacak. Törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Azerbaycan ve Macaristan'dan bakanlar katılacak. Hat, Rusya'nın doğalgaz rezervleri ile Türkiye'nin dağıtım ağı arasında doğrudan bir bağlantı oluşturarak, Türkiye ile Avrupa için güvenilir bir enerji arzı sağlayacak.

TürkAkım'ın deniz kesimi Karadeniz altından ilerleyen iki paralel boru hattından oluşuyor. Açık deniz boru hatları ise Rusya kıyısındaki Anapa kentinden başlayıp İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kırklareli Kıyıköy'de kıyıya çıkıyor.

Hattın deniz kesimi 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor. Karaya çıkan Türkiye kesimini oluşturan iki hattan, 70 km uzunluğundaki TürkAkım-1, BOTAŞ'ın ana ulusal iletim hattına bağlanıyor. 142 kilometrelik ikinci hat ise Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar mevkiinden Avrupa'ya ulaşıyor.

Karadeniz'de 2 bin 200 metre azami derinlikte inşa edilen boru hatları ile TürkAkım'ın taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olacak. Türkiye ve Avrupa'ya iki ayrı hattan 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşınacak.





BATI HATTI DEVRE DIŞI KALDI

Rusya, TürkAkım'ın devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'ye Batı Hattı üzerinden gaz ihracatını sonlandıracak. Daha önce Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gaz ulaştıran Batı Hattı devre dışı kalarak, yerini Karadeniz altından Türkiye'ye doğrudan bağlanan TürkAkım alacağı için ileri vadede doğalgaz fiyatlarında da iyileşmeler olacak. Aradaki diğer ülkelerin devre dışı kalması gazın Türkiye'ye ulaşım maliyetini de ciddi oranda azaltıyor.

ARTIK TRANSİT ÜLKE RİSKİ YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dev açılışla ilgili SABAH'a yaptığı değerlendirmede TürkAkım projesinin rekor sürede bitirildiğini belirtti. TürkAkım'da denizden iki hat yapıldığını, Türkiye'ye gelen ve sisteme dahil edilecek ilk hattın 70 kilometre uzunluğunda olduğunu, 142 kilometrelik ikinci hattın ise Bulgaristan üzerinden Orta Avrupa'ya ilerleyeceğini anlatan Dönmez, "Türk Akım-1 bizim ulusal iletim sistemimize bağlanacak, daha önce batı hattı üzerinden aldığımız gazı oradan alacağız. Transit ülke riskini ortadan kaldıracağız. Geçmişte bu riskleri maalesef yaşadık. İkinci hat ise Bulgaristan üzerinden Balkanlar, belki Orta Avrupa'ya doğru gidecek. Gazın sahibi Ruslar olduğu için onlar götürüyorlar süreci" dedi.

İKİNCİ HAT BALKANLAR'A ENERJİ VERECEK

TürkAkım'ın Bulgaristan'dan geçen koluna "Balkan Akımı" adı verilecek. TürkAkım hattının ikinci yan borusu olan "Balkan Akımı" hattından Bulgaristan'a yılda 19 milyar metreküp gaz girecek. Bu miktardan 12 milyar metreküpten fazlası doğrudan Sırbistan'a nakledilecek, geri kalan doğalgaz ise iç tüketim ve Bulgar hükümetinin Varna'da yapmayı planladığı, Balkan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ne tedarik edilecek.



TANKERLE TAŞIMAYA İHTİYAÇ KALMAYACAK

TürkAkım'ın sağlayacağı enerji toplam kapasitede 15 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olacak. 126 bin rüzgar türbininin güç kapasitesine ve 370 LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tankerinin taşıyabileceği doğalgaza da eşit olacak.



JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.