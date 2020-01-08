İran'ın ABD üslerini vurduğu haberi sonrası tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirdi. Orta Doğu'da gerginlikler devam ederken dolar, altın ve petrol fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. İran Devrim Muhafızları'nın Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD'nin Irak'taki üslerine yaptığı saldırının ardından Brent petrol ve ham petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Altın fiyatlarında görülen hızlı yükselişle birlikte gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç para oldu? İran'ın bugün ABD üslerine yaptığı saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Konuyla ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İşte piyasalardaki son durum...
İran'ın ABD üslerini vurması piyasaları nasıl etkiledi? (8 Ocak Dolar, Euro, Altın ve Petrol fiyatları)08.01.2020 10:45
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