2020 Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı. 2020 Eylül ayı enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından bekleniyordu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,74 ile haberleşme, %6,91 ile giyim ve ayakkabı ve %7,55 ile eğitim oldu. Peki Ekim ayında kiralara kaç TL zam geldi, ev sahipleri kiraya kaç para zam yapabilir?