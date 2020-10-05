Tek çatı altında toplanacak! Maden Holding geliyor

Türkiye Varlık Fonu, 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanıyor. Kurulacak Maden Holding ile tüm madencilik faaliyetleri tek çatı altında toplanacak.

İYİLEŞMEYE DESTEK

Fon'un yol haritasında şirketlerin değerini artırmak, stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, yurt dışı stratejisine destek için şirketleri destekleyen yatırımlar yapmak, finansal piyasadaki iyileşmeyi desteklemek bulunuyor. TVF, 20'ye yakın kıymetli madenin çıkarılması ve işlenmesinde de rol üstlenecek. Maden Holding, tüm madencilik faaliyetleriyle (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) ilgili şirketlerin tek çatı altında toplanmasını sağlayacak.

İTHALATI DÜŞÜRECEK

Varlık Fonu'nun Adana Ceyhan bölgesinde fizibilite çalışmalarını yürüttüğü petrokimya yatırım projesi için 10 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Bu projenin tamamlanması ile birlikte yılda 18 milyar dolarlık petrokimya ithalatının da önü kesilmiş olacak. Fon'un cari açığı düşürmeye yönelik bir başka projesi de yerli kömürden elektrik üretimi olup, büyük bir linyit yatağı olan Afşin-Elbistan C segmentini aktive etmek için fiili olarak çalışılıyor.









DOĞRUDAN YATIRIM STRATEJİSİ HAZIRLANACAK

Kovid-19 salgını ile birlikte önemi daha da artan yeni yatırım eğilimleri analiz edilerek küresel yatırım pastasından daha fazla pay alabilmek için Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi hazırlanacak. Dönüşüm sürecinde olan küresel yatırım hareketlerinde Türkiye'nin bölgesindeki pozisyonu güçlendirilecek. Yüksek istihdam sağlayacak, dış ticaret açığını azaltacak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak teknoloji ve Ar-Ge yoğun büyük ölçekli yatırımların ülkeye kazandırılması için çalışılacak. Sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek büyüme stratejisinin öncelikleri arasında olacak. Ekonominin değer alanlarını besleyen merkezi sektörleri güçlendirmek için verimlilik sağlayacak tüm gerekli politikalar uygulanmaya devam edecek. Sanayicinin uygun şartlarda yeni yatırım alanlarına ulaşabilmesi için altyapısı uygun, ulaşım imkânları kolay yeni sanayi alanları oluşturulacak.