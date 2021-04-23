SON DAKİKA: Thodex operasyonu: 8 ilde 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Son dkaika haberine göre, Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

THODEX Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.



62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.



DİJİTAL MATERYAL VE DÖKÜMANA EL KONULDU

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.



THODEX'İN MERKEZİNDE POLİS ARAMASI DÜN AKŞAM SONA ERMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yerli kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde yürüttüğü arama çalışması sona erdi. Ofis içerisindeki dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gelen arama kararının ardından saat 15.00 sıralarında Thodex şirketinin Kadıköy'deki ofisine gelerek arama çalışmalarına başlamıştı.

Adrese polis ekiplerinin yanı sıra bir çevik kuvvet aracı da eşlik etmişti. Şirket ofisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik çalışma sona erdi. Ofis içerisinde bulunan belge ve cihazları inceleyen polis ekipleri, dijital materyalleri ve bilgisayarları alarak detaylı incelemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.