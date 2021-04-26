RAMAZAN İMSAKİYE
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A101, ŞOK, BİM, Migros'ta son dakika değişiklik: Sigara, mobilya, elektronik satışı yasaklanıyor! Zincir marketlere düzenleme...

A101, ŞOK, BİM, Migros'ta son dakika değişiklik: Sigara, mobilya, elektronik satışı yasaklanıyor! Zincir marketlere düzenleme...
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Marketlerde o ürünler raflardan kalkıyor! A101, ŞOK,BİM, Migros'ta son dakika artık... Ticaret Bakanlığı, zincir gıda marketleri ile ilgili planlanan değişiklikleri içeren taslak metinleri görüşe açtı. Sanayi ve ticaret odaları tarafından üyelerin görüşüne sunulan metinlerde zincir marketleri ve tüketicileri ilgilendiren önemli değişiklikler yer alıyor. Taslak metinde yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak.


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