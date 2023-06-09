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SON DAKİKA I Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 temmuz zammı...

SON DAKİKA I Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 temmuz zammı...
09.06.2023 19:15 - Son Güncelleme: 09.06.2023 19:16

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Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Asgari ücretin İşverene maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti. Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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