Haberler Video Son dakika: Heyecan dorukta! Yerli otomobilden bu kez video geldi

Son dakika: Heyecan dorukta! Yerli otomobilden bu kez video geldi

26.12.2019 14:40

Son dakika haberine göre Türkiye'nin yerli otomobili için yeni fotoğraf daha paylaşıldı. Bu sefer yerli otomobilin elektrik sistemi gösterildi. İşte paylaşılan o video...


Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.

SON TEKNOLOJİ OLACAK
Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

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