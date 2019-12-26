Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni asgari ücret için dördüncü ve son toplantı bugün yapılacak. Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi. TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptıkları ortak açıklamada "Asgari ücret 2 bin 578 liradan az olmamalı" ifadesini kullandı. Günlerdir merakla sorulan 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu yanıt bulacak. Peki, yeni asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
Asgari ücrete yeni yıl ayarı! 2020 asgari ücret rakamında vatandaşın gözü hükümet işçi işveren görüşmesinde26.12.2019 12:03
- Asgari ücrete yeni yıl ayarı! 2020 asgari ücret rakamında vatandaşın gözü hükümet işçi işveren görüşmesinde
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