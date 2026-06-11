Merkez Bankası Haziran 2026 faiz kararını açıkladı

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 14:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanarak yılın dördüncü faiz kararını kamuoyuna duyurdu.

%37'DE SABİT TUTULDU



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.

ENFLASYON MAYIS AYINDA GERİLEDİ



Merkez Bankası'ndan "faiz kararı" açıklamasında enerji fiyatlarına ve dezenflasyon sürecine dikkat çekildi.

Yılın ilk aylarında artan enerji fiyatlarıyla nisan enflasyonundaki artış eğilimi mayıs ayında geriledi. Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini bildiren TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun süreceğini ifade etti.







Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur.

Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Banka, 22 Ocak 2026'da politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirmiş, ardından gelen mart ve nisan toplantılarında ise oranı değiştirmeyerek yüzde 37'de sabit bırakmıştı.







Bu zamana kadar yapılan toplantılar ve alınan kararlar şu şekilde:

Tarih Politika Faizi Açıklama 22 Ocak 2026 %38'den %37'ye 100 baz puan indirim 12 Mart 2026 %37 Sabit tutuldu 22 Nisan 2026 %37 Sabit tutuldu 11 Haziran 2026 %37 Sabit tutuldu

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