Son dakika: Asgari ücret belli oldu 2020! Yeni yılda asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu? 26.12.2019 18:04

SON DAKİKA HABERLERİ: 2020 Asgari Ücretinin zam görüşmesinden beklenen son dakika haberi geldi. Asgari ücreti tespit komisyonu saat 14.00'de toplandı. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ne kadar olacak sorusu da yanıt bulacak. Toplantı bitiminde bakanın son dakika açıklaması ile yeni asgari ücreti duyurması bekleniyor. Asgari ücret 2020 zammı heyecanla bekleniyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam geleceği konusunda milyonlarca vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Yapılacak zamla birlikte brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

SON DAKİKA HABERLERİ: Asgari ücrette son dakika gelişmesi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılmaktadır. 2020 yılında yapılacak zam oranı bugün açıklanacak. Böylelikle asgari ücret brüt ve net tutarları da belirlenmiş olacak. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki asgari ücret ve AGİ kaç lira? 2020 asgari ücreti zam oranı ve AGİ belli oldu. Detaylar takvim.com.tr'de

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BAŞLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yapılıyor. Toplantı sonunda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak. Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni rakamı belirleme kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla toplantısından önce işçi ve işveren heyetleriyle makamında bir araya geldi İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirleyecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor.

TİSK:

İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın.

Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.

SGK işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.

TÜRK-İŞ:

Net 2 bin 578 liranın altında pazarlık yapmayız.

ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET ZAMMI 2020 NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 zammı henüz açıklanmadı. 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için komisyon bugün 4. kez toplanacak. Toplantının ardından Bakan Selçuk yeni rakamı açıklayacak. 2020 asgari ücret zammı açıklandığında anbean haberimizin içeriğine eklenecektir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

YIL NET ASGARİ ÜCRET (TL) 2000 86.922.900 2001 122.186.520 2002 184.251.937 2003 225.999.000 2004 318.233.475 2005 350,15 2006 380,46 2007 419,15 2008 503,26 2009 546,48 2010 599,12 2011 658,95 2012 739,79 2013 803,68 2014 891,04 2015 1.000,55 2016 1.300,99 2017 1.404,06 2018 1.603,12 2019 2.020.90

ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞANLARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR!

Bu zamana kadar gerçekleştirilen asgari ücret tespit komisyonu toplantılarından net bir karar çıkmazken bundan sonra yapılacak toplantılarda asgari ücret ile çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında nihai kararın açıklanacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM HABERLERİ

2020 YILI AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2020 yılında AGİ zam oranları, sendikaların belirlediği orana tekabül ederse, AGİ tablosunun aşağıdaki gibi olması beklenecek.

TAHMİNİ 2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER

Bekar 243,64 TL

Evli, eşi çalışmayan 292,37 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 328,93 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 365,48 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 414,21 TL

Evli, eşi çalışan 243,64 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 280,20 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 316,75 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 365,48 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 389,83 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 414,21 TL

2020 asgari ücret ve AGİ fiyatları belli olunca sitede yer alacak.

TÜİK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ RAKAMI

Asgari ücretin belirlenmesinde TÜİK'in bir işçinin asgari geçim rakamı etkili oluyor. Bu yıl TÜİK'in, komisyona sunduğu rakamlar hayli düşük oldu. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari geçim tutarı açıkladı.

BİRİNCİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

İKİNCİ TOPLANTIDA NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyon, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

İşçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç'un yer aldığı toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Önder, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda iki bakanlık ve TÜİK temsilcilerinin ekonominin genel durumuna ve istihdama ilişkin verileri paylaştığını bildirdi.

TÜİK'in bugünkü toplantıda bir çalışanın belirli kaloriler dikkate alınarak yaptığı gıda harcaması rakamını komisyonla paylaşmadığını belirten Önder, bu rakamın asgari ücret rakamı olmadığının altını çizdi.