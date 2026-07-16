Malatya'da kaza yapan sürücü: Tedavi için alındığı ambulanstan kaçtı!

Sakarya'da hafif ticari araç ve iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

15 Temmuz şehitleri için 81 ildeki 90 bin camide eş zamanlı sela okundu