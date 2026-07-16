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AHBAP Derneği soruşturması: Haluk Levent tutuklandı
AHBAP Derneği soruşturması: Haluk Levent tutuklandı
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 10:25
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İstanbul merkezli AHBAP Derneği soruşturmasında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, aralarında Haluk Levent ve Ece Güner'in de yer aldığı 14 kişi tutuklandı.
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