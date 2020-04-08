Çalışana ve çalışmayana 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL! İhtiyaç destek kredisi ne zaman ödenecek? 08.04.2020 10:08

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı bireysel (tüketici) kredi desteğine yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişinin başvurduğunu belirterek ödeme tarihlerine ilişkin müjdeli haberi de milyonlarca vatandaşla paylaştı. Kamu bankaları tarafından sunulan hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç destek kredisine başvuru yapanlar bu kapsamda ödeme tarihlerini öğrenmek istiyor.

İhtiyaç destek kredisi ödeme tarihleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç destek kredisine başvuru yapan vatandaşlara müjdeli haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında ödeme tarihlerine ilişkin detayı da vatandaşlarla paylaştı. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç destek kredisi ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar...

İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yaptığı açıklamada "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak." ifadelerini kullandı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank'tan başvurulara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

ÖDEME NASIL OLACAK?

10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

NASIL ÖDENECEK?

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU