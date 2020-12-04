SON DAKİKA! En düşük maaş 4082 lira! Emekli ve memurların zamlı maaşları netleşiyor

Milyonlarca emekli ve memur gözünü ocak ayı zam oranına çevirdi. Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak olan Aralık 2020 enflasyon oranının ardından zam oranı netleşecek. Ancak kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte zam tahminleri de netleşmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,30 olurken, memurların enflasyon farkı alması da neredeyse kesinleşti. Peki memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Memur ve emeklilere kaç lira zam gelecek? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...