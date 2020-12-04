Gündemde en çok araştırılanlar arasında Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Sorusu yer alıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilen bu konuyla ilgili sorgulamalar sürerken Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam oranıyla ilgili toplanıyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan da önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar…

Her yıl Aralık ayında 4 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da başkanlık etti. Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Selçuk neler söyledi? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? 2021 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? sorgulamaları da arama motorları üzerinden yüzbinlerce kişi tarafından araştırılır oldu. İşte ayrıntılar…

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konuyla ilgili henüz bir tarih açıklanmadı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Açılış konuşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi: "Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI İÇİN 5 PARAMETRE ÖNE ÇIKTI

Yeni asgari ücret zam pazarlığında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bu yılki görüşmelerde 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı ifade ediliyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2020 AGİ NE KADAR?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

Evli, eşi çalışan 220,62 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL