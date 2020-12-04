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SON DAKİKA! En düşük maaş 4082 lira! Emekli ve memurların zamlı maaşları netleşiyor

Milyonlarca emekli ve memur gözünü ocak ayı zam oranına çevirdi. Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak olan Aralık 2020 enflasyon oranının ardından zam oranı netleşecek. Ancak kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte zam tahminleri de netleşmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,30 olurken, memurların enflasyon farkı alması da neredeyse kesinleşti. Peki memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Memur ve emeklilere kaç lira zam gelecek? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

04.12.2020 15:39 - Son Güncelleme: 04.12.2020 15:40
SON DAKİKA! En düşük maaş 4082 lira! Emekli ve memurların zamlı maaşları netleşiyor

16 milyonu aşkın emekli ve memuru ilgilendiren ocak zammı için geri sayım başlarken ilk tahminler de netleşmeye başladı. Peki en düşük memur maaşına ve emekliye ne kadar zam yapılacak işte detaylar...

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SON DAKİKA! En düşük maaş 4082 lira! Emekli ve memurların zamlı maaşları netleşiyor

Türkiye'de memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranları hesaplanırken enflasyon rakamı baz alınıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle...

SON DAKİKA! En düşük maaş 4082 lira! Emekli ve memurların zamlı maaşları netleşiyor

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şöyle olacak:

SON DAKİKA! En düşük maaş 4082 lira! Emekli ve memurların zamlı maaşları netleşiyor

Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak.

SON DAKİKA! En düşük maaş 4082 lira! Emekli ve memurların zamlı maaşları netleşiyor

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.

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