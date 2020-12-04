Aralık 2020 kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılabilir? TEFE TÜFE hesaplama işlemi...

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren kira artış oranıyla ilgili merak edilen detaylar bugün netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Rakamların açıklanmasıyla birlikte Aralık 2020 kira zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da netlik kazanmış oldu. Peki, kiraya ne kadar zam yapılabilir? İşte TEFE TÜFE kira hesaplama işlemi...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni ayda kiralara ne kadar zam yapılacağı milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merak ediliyordu. Gözler TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon oranlarına çevrilmişti. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, Aralık 2020 kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılabilir? İşte o sorunun yanıtı...

ARALIK 2020 KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,03, aylık %2,30 arttı



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

ÖRNEK ZAM TABLOSU

Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA

Zam oranı: yüzde: %11,74

Zam bedeli: 117,4 TL

Zamlı kira bedeli: 1.174 TL

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 22,26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23,11 artış gösterdi.

Verilere göre Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,69 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün kasımda yıllık bazda değişimler, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,63, imalatta yüzde 25,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,58 ve su temininde yüzde 12,83 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,15, imalatta yüzde 4,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,69 ve su temininde yüzde 0,49 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 30,07, dayanıklı tüketim malında yüzde 25,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 18,9, enerjide yüzde 0,36 ve sermaye malında yüzde 27,85 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,74, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,17, enerjide yüzde 2,79 ve sermaye malında yüzde 2,58 artış görüldü.

Yıllık en fazla azalış yüzde 21,16 ile tütün ürünleri, yüzde 3,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,37 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 53,36, ana metaller yüzde 48,92, diğer mamul eşyalar yüzde 37,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En fazla aylık azalış, yüzde 5,57 ile tütün ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, ana metaller yüzde 7,43, gıda ürünleri yüzde 6,4, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Kasımda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,51 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,69 ile ev eşyası takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda azalış gösteren tek ana grup yüzde 0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar yüzde 0,12 ile haberleşme ve yüzde 0,80 ile sağlık olarak belirlendi.

YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 21,08 gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18,67 ile ulaştırma izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 16,25, ev eşyasında yüzde 14,22 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre kasımda artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 ile haberleşme, yüzde 7 ile eğitim oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden, 54 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 322 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.