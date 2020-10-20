SON DAKİKA CANLI altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (20 Ekim)

Güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen ve genelde düğünlerde hediyeleşme amacıyla kullanılan altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 482,3 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarında son durum...

20 Ekim Kapalıçarşı son dakika canlı altın fiyatları yatırımı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 482,00 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi. Peki, 20 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları kaç TL oldu? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?