SON DAKİKA Dolar ve euro kaç TL? 20 Ekim canlı döviz kurları...

Piyasalardaki gelişmeleri ve anlık verileri takip edenler dolar ve eurodaki son alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Dün, son bir haftanın en düşük seviyesi olan 7,8701'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,8828'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, dolar ve euro kaç TL? Dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim canlı döviz kurları...

Döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8940 liradan güne başladı. Serbest piyasada 9,2960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2980 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8910 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2930 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kaç TL? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?