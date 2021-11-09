Haberler Ekonomi Videoları Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması
09.11.2021 12:28
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Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını duyurdu. Haberin detayları...

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Milyonlarca çalışanın gözü-kulağı hükümetin EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında yürüttüğü çalışmalarda. Peki asgari ücret kaç lira olacak?

Bu konuların gündemlerinde olduğunu ve bunları çalıştıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla ve sendikalarla sonuçları paylaşacağız. Daha sonra da bir araya gelip kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA GELECEK HAFTA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. Bakan Bilgin, ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti.

Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİF VERGİ MODELLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bilgin, asgari ücretteki gelir vergisi kesintisine yönelik alternatif çalışmaların da gündemde olduğunu söyleyerek, farklı vergi modelleri ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

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