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SON DAKİKA BİST 100 endeksi! 4 Mart Borsa İstanbul düştü mü yükseldi mi?

SON DAKİKA BİST 100 endeksi! 4 Mart Borsa İstanbul düştü mü yükseldi mi?
04.03.2021 10:27
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Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 azalışla 1.527,07 puandan başladı. Dün 1.525-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.531,05 puandan tamamladı. Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,97 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 1.527,07 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile tekstil, deri oldu.


Dün 1.525-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.531,05 puandan tamamladı.


Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün akşam tekrar 1,50 sınırına yükselmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riskinin, küresel ölçekte risk iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.


Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.


Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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