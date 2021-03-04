4 Mart Güncel Altın Canlı Fiyatları | Fitch: Altın 2 yıla 1200 dolara düşebilir! Altın fiyatlarındaki düşüş bir fırsat mı?

4 Mart Güncel Altın Canlı Fiyatları! Altın almak veya satmak isteyenler hem kısa vadeli altın hareketlerini takip ederken, hem de uzun vadede ne olacağını merak ediyor. Bazı uzmanlara göre; ABD'de enflasyondaki yukarı doğru ivme altın fiyatlarına pozitif yansıyabilir. Gram altında ise 400 TL barajı dikkat çekiyor. Fitch Derecelendirme Kuruluşu'na göre altın fiyatları 2022 için 1.400 dolar ve 2023 için 1.200 dolar seviyelerinden işlem görecek. Peki, Altın fiyatlarındaki düşüş bir fırsat mı? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İntegral Yatırım Satış Genel Müdürü DR. Mehmet Ali Gürbüz A Para canlı yayınında altına dair yorum ve değerlendirmelerde bulundu. İşte 4 Mart altın fiyatları!

Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram, çeyrek, yarım altın almak isteyen vatandaşlar ve altına yatırım yapmak isteyenler güncel altın fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. 4 Mart altın fiyatları merak ediliyor. Uzmanlara göre; gram altının yükseliş hareketi sergileyebilmesi için ons tarafından destek bulması gerekecek. EMTIA piyasalarında ise altın fiyatları düşerken, standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 409 bin 100 liradan tamamlamıştı. Peki 4 Mart altın fiyatları nasıl oldu? İşte detaylar!

4 MART ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları güne şu şekilde başladı:

GRAM ALTIN FİYATI

410,72

412,34

%-0,09

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

410,04

410,12

%-0,10

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.709,20

1.709,50

%-0,18



ÇEYREK ALTIN FİYATI

656,04

670,51

%-0,11

UZMANLAR UYARIYOR!

Altın piyasasının artık mücadele etmek zorunda olduğu sadece yükselen tahvil getirileri değil. Analistler, ABD dolarındaki yeni ivmenin değerli metal için başka bir zorluk olduğu konusunda uyarıyorlar.

Bazı piyasa analistlerine göre, ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü bir toparlanma göreceğine dair olumlu yatırımcı duyarlılığı, ABD doları endeksini dört haftanın en yüksek seviyesi olan 91'in üzerine çıkarıyor. Bu arada, altın piyasası yeni yatırım sermayesini çekmek için mücadele ediyor. Fiyatlar marjinal bir şekilde ONS başına 1.700 doların biraz üzerinde kalmak için mücadele ediyor.

Bazı ekonomistler, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cuma günü geç saatlerde 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini kabul etmesinden sonra yeni dolar rallisinin geldiğini belirtiyor. Yeni mali teşvik planının, COVID-19 salgını tarafından harap olan ekonomik büyümeye daha fazla destek sağlayacağına dair beklentiler var. Ancak, en son teşvik tasarısının yine de Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

En son teşvik önlemleri uzun vadede sarı metal için yükseliş eğilimi gösterirken analistler, değerli metalin değişen büyüme beklentileriyle mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Heraeus Precious Metals analistleri, kısa süre önce yayınlanan bir raporda uzun vadede altın fiyatlarının yükseleceğini söylediler. Ancak analistler, güçlenen ABD doları nedeniyle fırtına bulutlarının ufukta belirdiğini de ekliyorlar.

ONS VE GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYELERDE!

Uzmanlara göre; ons altın ise kısa vadede yükseliş trendinin güç kaybettiği destek olan 1,766$ seviyesi altına geriledi ve 1,700$ tabanına doğru düşüş sürüyor. 1,766$ altında kuvvetli bir desteğin olmaması düşüşlerin de hızlanmasına neden oluyor. 1,670$ seviyesini izleyecek.

Investing.com'un verdiği bilgilere göre; Altın/Gümüş çarpanında 5 aylık düşüş Mart ayının ilk haftasında da devam ediyor. 20 Temmuz'da yükseliş kanalının altına inilmesi ile hızlanan satışlar Ocak ayının son haftasında 73,0 seviyesinin de aşılmasıyla giderek hızlandı.

Şubat ayı başında gümüşteki gün içi %10'ya yakın yükselişle Temmuz 2014 sonrası en düşük seviyeye gerileyen fiyat bu hafta da 65$ altında işlem görüyor. Çarpanda 62,25 seviyesini destek 67,40 seviyesini ise direnç olarak izliyoruz ve yükseliş için gümüşteki düşüşten ziyade altının değerlenmesi gerektiği düşünülüyor.

Gram altında, onstaki kayıpla beraber rekor seviyelerde 395 TL'ye kadar gerileme yaşandı. Son haftada ise 425 TL hareketinin ardından fiyat önemsediğimiz 408 TL yakınında işlem görüyor. Geçen hafta yaşanacak düşüşlerde 408 TL'nin altının şimdilik kalıcı olamayacağı belirtilmişti.

Fiyata etki eden bileşenlerden ons altının 1,670$ desteğine doğru gerilemesi elbette gramda da düşüşe neden olabilir. Bu noktada onstaki düşüş doların küresel piyasalara değerlenmesiyle hızlanırsa USD/TRY kurunda da 7,50 üzerine yükseliş yaşanabilir. Dolayısıyla geri çekilmeler 380 TL yakınında dengelenebilir.