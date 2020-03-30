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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz

30.03.2020 19:39

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

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