Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 30.03.2020 19:39

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.



Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NXVyqxjfwD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020

Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

