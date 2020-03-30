Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020
Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NXVyqxjfwD
Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.
Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.
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