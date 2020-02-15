Son dakika: Bakan Varank'tan Elazığ ve Malatya'daki işletmelere faizsiz kredi müjdesi 15.02.2020 11:08

Son dakika haberine göre Bakan Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de, KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler." dedi.





Varank, "50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, aynı şartlarda, yani faizsiz ve 1 yıl geri ödemesi, KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak." ifadelerini kullandı.