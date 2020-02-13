Çeyrek altın rekor kırdı! Altın yatırımcısına 1 ayda ne kadar kazandırdı? 13.02.2020 güncel altın fiyatları 13.02.2020 18:46

13.02.2020 güncel altın fiyatları... Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı görülen altın fiyatlarının yükselişi sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda kısa bir düşüş yaşayan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Piyasalarda gram altın fiyatları 306 liraya, çeyrek altın ise 506 liraya kadar yükseldi. Peki, anlık çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL oldu? Altın yatırımcısına 1 ayda ne kadar kazandırdı? İşte güncel altın fiyatları...

13 Şubat tarihinde altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Piyasalarda gram altın fiyatları 306 liraya, çeyrek altın ise 506 liraya kadar yükseldi. Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini ifade etti. İşte 13 Şubat güncel altın fiyatı

ÇEYREK ALTIN FİYATINDA REKOR

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın bugün 506 liraya kadar yükseldi. Gram altının fiyatı ise 306 liraya kadar çıktı.



Kapalıçarşı esnafı altındaki yükselişte Çin'deki korona virüsünün etkisi olduğunu öne sürdü.



Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, "Aslında altının onsunda çok hızlı bir hareket yok. Altının onsu 1575 seviyelerinde işlem görüyor. Daha çok dolardan dolayı altın yükseldi. Doları körükleyen korona virüs olayı oldu. Avrupa piyasalarını etkilediği gibi bizim piyasaları da etkiledi" dedi. Esnaf Adnan Kapulkaya ise, "Özellikle bu Çin'deki korona virüsünden kaynaklanıyor. Virüsün Avrupa'ya sıçramasıyla, piyasalar güvenli liman altına yöneldi. Çeyrek altın bugün 510 liraya kadar çıktı. Gram olarak da 306 lira seviyesinde işlem görüyor. Vatandaş ise sadece vitrinlere bakıp gidiyor çünkü fiyat çok yüksek. Kış mevsiminde altın buradaysa her halde yazın gram olarak 330 liraya çeyrek altınında 550-570 liraya kadar çıkabileceğini söyleyebiliriz"diye konuştu.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini ifade etti.

Gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret etti.

Analistler, bugün ABD'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, gram altında ise 310 liranın direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

DÜN KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 304,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.024,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 304,20 liradan işlem gördü.