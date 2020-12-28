Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin netleşmesinin ardından gözler etkilenecek diğer kalemlere döndü. Peki 2021 yılında AGİ ne kadar artacak? İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği kaç lira olacak? Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar olacak? Net asgari ücretle brüt asgari ücret arasındaki fark nedir? Çocuklu ailelerin alacağı ücret nasıl değişecek? Asgari ücretin belirlenmesi sonrası merak edilen soruları TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. Faruk Erdem, "Asgari ücrette bugüne kadar baktığımız zaman son 10 yılda hep enflasyonun 3 ya da 5 puan üzerinde artış yapıldı. Bu hesap bu sene de işledi. Yani işçilere enflasyonun üzerinde bir refah yapı da verildi. Toplam artış yüzde 21 oldu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 14-14.30 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre 6 puanlık bir refah payı da verilmiş oldu." dedi.

Milyonlarca işçi ve iş verenin merakla beklediği son dakika haberi geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı.





Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.







TAKVİM O KALEMLERİ HESAPLADI

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası merak edilen soruları TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. Peki 2021 yılında AGİ ne kadar artacak? İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği kaç lira olacak? Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar olacak? Net asgari ücretle brüt asgari ücret arasındaki fark nedir? Çocuklu ailelerin alacağı ücret nasıl değişecek? İşte Faruk Erdem'in konuya dair açıklamaları:









Asgari ücrette bugüne kadar baktığımız zaman son 10 yılda hep enflasyonun 3 ya da 5 puan üzerinde artış yapıldı. Bu hesap bu sene de işledi. Yani işçilere enflasyonun üzerinde bir refah yapı da verildi. Toplam artış yüzde 21 oldu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 14-14.30 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre 6 puanlık bir refah payı da verilmiş oldu. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Hayırlı olsun diyelim. Tabi işçi kesimi 3 bin liranın üzerinde bekliyordu ama böyle bir karar çıktı. Dediğim gibi 6 puana yakın bir refah artışıyla enflasyonun üzerinde bir artış yapılmış oldu.









AGİ NE KADAR ARTACAK

Asgari ücret sadece işçilerin maaşını belirlemekle kalmıyor birçok ödemeyi de birlikte değiştiriyor. Bunlardan biri de AGİ. Aşağı yukarı bütün çalışanlar, memurlar dahil AGİ alıyor. Bekar bir işçinin asgari geçim indirimi 220 lira civarındaydı. O da yüzde 21 oranında artarak 268 lira 31 kuruş oldu. En yüksek AGİ de 3 çocuklu eşi çalışmayan bir işçinin AGİ'si de 456 lira 13 kuruş oldu.









Bu işçinin alacağı asgari ücret de 3.013 lira 72 kuruş oldu. Yani AGİ'nin 268 lira 31 kuruşluk kısmı yani bekar işçi olan kısmı asgari ücretin içinde olurken, artan kısımlar asgari ücrete ekleniyor.







İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE OLACAK

İşsizlik rakamı ve kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik rakamının en alt ücreti brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Bu da Bin 431 lira olacak. En üst rakam da yüzde 80'i kadar oluyor. Bu da 2 bin 862 lira olacak.









Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. O da 5 bin 366 lira olarak uygulanacak. Yani ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.









GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK

Geçici iş göremezlik ödeneği ve diğer ödemelerde yüzde 21 oranında artacak ve brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruştan hesaplanacak. Dolayısıyla kıdem tazminatı da artacak. 2 bin 943 lira alan bir işçi 10 yıl çalıştığını düşünürsek 2020'de işten çıktığında 29 bin lira civarında bir tazminat alırken şimdi ocak ayında işten çıktığında 35 bin lira civarında bir tazminat alacak. Kıdem tazminatı tavanı ve diğer yaşlılık ödeneği gibi ödemelerin miktarı da memur maaş kat sayısıyla belli oluyor. Onlar da 4 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla belli olacak.





NET ASGARİ ÜCRET BRÜT ASGARİ ÜCRET FARKI

Net asgari ücret maaş olarak işçiye ödenen paradan bahsediyoruz. Brüt asgari ücret de bazı kesintiler oluyor. Gelir vergisi, SSK primi vs kesildikten sonra net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak işçiye ödeniyor. İşverene de bir maliyeti var bunun. Onu da söylemiş olalım. İşverene maliyeti de 4 bin 203 lira 56 kuruşa çıkmış oldu bir asgari ücretlinin işverene maliyeti.

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