1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak Asgari Ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu.Bakan Selçuk asgari ücrette zam oranını açıkladı. İşte yeni yılda asgari ücret rakamı...

Son dakika haberi... İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün saat 10.30'da Bakanlığın ev sahipliğinde başladı. Asgari ücret zam görüşmesinin ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3577 lira, net ise 2825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı.

İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar...

2020 asgari ücret son toplantısı yapılıyor. Bu yıl Covid'le mücadele ile geçti. Hükümet olarak ilk hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı. 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik. Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık.

Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını geliştirdik. Çalışan sayımız her ay değişmekle beraber 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ödedik. 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Başvuruları e-devlet üzerinden almaktayız. Sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Nisandan bugüne 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği verdik. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışma için normalleşme desteği verdik. 3 milyondan fazla çalışan için 2,5 milyar liralık primlerini karşıladık. 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı.

2020'DE ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRAYDI

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜRK-İŞ'TEN SON ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı: "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Herkesin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem soruları yanıtlamıştı. Erdem geçtiğimiz yıllarda yapılan zam oranları ve enflasyon oranı üzerinden bir hesaplama yaparak 2021 asgari ücret zammı ile ilgili tahminlerde bulundu.

İşte Faruk Erdem'in konuyla ilgili kaleme aldığı o yazı....

Şimdi herkes yeni asgari ücretin kaç lira olacağını merak ediyor. Bunun hesabını geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi bu yıl için de yapabiliriz. Bundan önceki hesaplamalarımıza baktığımızda açıklanan asgari ücrete çok yakın rakamlar bulduğumuz ortaya çıkıyor. Bu yıl için de sizin için bir hesap yapacağız. Aslında bu güne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda.

2021 AGİ ZAM ORANI, AGİ NE KADAR OLACAK?

Bekar 220,73 TL - 257,15 TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL - 308,57 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL - 347,14 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL





Evli eşi çalışan 220,73 TL - 257,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL - 295,71 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL - 334,28 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL - 411,43 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL