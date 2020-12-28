SON DAKİKA! 2021 (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği zam miktarı belli oldu (KÇÖ Nedir, Başvurusu ve Şartları)

Milyonlarca işveren ve işçinin merakla beklediği 2021 asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olan asgari ücretin brüt 3.557 lira net ise 2.825 lira olduğunu duyurdu. Asgari ücret açıklamasının ardından birçok kalemde de değişiklik oldu. Peki 2021 kısa çalışma ödeneği zam miktarı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücretin açıklamasından dakikalar sonra Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün saat 10.30'da Bakanlığın ev sahipliğinde başladı. Asgari ücret zam görüşmesinin ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3577 lira, net ise 2825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı. Peki 2021 kısa çalışma ödeneği zam miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.

O da 5 bin 366 lira olarak uygulanacak. Yani ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk son yaptığı açıklamasında ilk kez bir yenilik olarak başvuruların e-devlet üzerinden alındığını belirtti. Kısa çalışma ödeneği başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha önce yapılan açıklamada kısa çalışma başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden ve 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini belirtilmişti. Bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyurulmuştu. Kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtilmişti.

KİMLER, NASIL YARARLANACAK?

* 30 Haziran tarihi, 31 Aralık tarihine uzatıldı.

* Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık, yani dün itibariyle başladı.

* 30 Haziran'a kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ödenek hakkından yararlanırken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek.

* İşe yeni girmiş çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alacak.

* 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabilecek.

* Önceden kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri kısa çalışmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapmayacak, önceki başvurusundaki çalışan kişi sayısı kadar kısa çalışmadan yeniden yararlanacak. Ancak bu dönemde yeni işe aldığı kişiler varsa bunlar için başvuru yapacak.

* Daha önce kısa çalışmaya hiç başvurmamış işyerleri 1 Aralık itibariyle İŞKUR'a başvurabilecek ve kısa çalışma ödeneği alabilecek.