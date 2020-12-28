2021 evli çocuklu bekar AGİ ücretleri ne kadar? 2021 AGİ ne kadar oldu? İşte güncel AGİ tablosu...

2021 evli çocuklu bekar AGİ ücretleri ne kadar? 2021 AGİ ne kadar oldu? gibi soruların yanıtlarını milyonlarca çalışan arama motorlarında aratıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 asgari ücret zammını açıkladı. Zammın açıklanmasının ardından 2021 AGİ ücretleri de merak edilen konulardan birisi oldu. AGİ ödemesi sadece asgari ücretli çalışanı değil diğer tüm çalışanları da ilgilendiriyor. Ücretler çalışanın medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor. AGİ, bir işçinin kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen bir indirim olarak geçiyor.

2021 AGİ ne kadar? Evli çocuklu bekar AGİ ücretleri çalışanların merak ettiği konuların başında geliyor. AGİ tablosu hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret açıklaması bugün yapılacak. İşveren ve işçiler arasında yapılacak zam pazarlıklarının yapılacağı 4. toplantının ardından asgari ücret için açıklama gelecek. Bu açıklamayla birlikte AGİ miktarının ne kadar olacağı çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Peki, AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 evli çocuklu bekar AGİ ücretleri ne kadar? İşte AGİ hakkında merak edilen bilgiler!

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün saat 10.30'da Bakanlığın ev sahipliğinde başladı.

2021 asgari ücret zammı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı.

2021 AGİ NE KADAR?

1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam.

Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürülmeye devam edecek.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. AGİ ödemeleri asgari ücretin üstüne eklenerek ödeniyor.

İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır. Özetle en düşük AGİ miktarı asgari ücrete dahilken bunun üzerinde AGİ alması gereken işçinin alacağı asgari ücret de aradaki fark kadar artacaktır.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için % 50'si,

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

Üçüncü çocuk için %10'u

Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.

AGİ NEDİR?

Açılımı Asgari Geçim İndirimi olan AGİ, bir işçinin kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen bir indirim olarak geçiyor. Çalışanın medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılık gösterebiliyor. Sigortalı çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanmasından sonra toplam gelirden çıkarılarak vergiden muaf bırakılmasına karşılık geliyor. Bazı vatandaşlar bu indirimden faydalanamıyor.

Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahipleri tarafından ücretle çalıştırılan inşaat işçileri ve gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmadığı için Danıştay'ın müspet mütalaası ile Maliye Bakanlığı tarafından bu kapsama alınanlar yararlanmıyor. Bunların yanı sıra ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ve başka bir kanun hükmü uyarınca ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayan vatandaşlar yararlanmıyor.

2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL