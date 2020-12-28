2021 AGİ ne kadar oldu? İşte 2021 zamlı asgari geçim ücretleri tablosu...

Son dakika haberine göre, milyonlarca çalışanın beklediği 2021 asgari ücret zammını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehrat Zümrüt Selçuk açıkladı. Peki, 2021 AGİ ne kadar oldu? 2021 zamlı asgari geçim ücretleri belli oldu mu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı. Peki 2021 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? İşte zamlı asgari geçim ücretleri tablosu...

2021 yılı kim ne kadar maaş alacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılın asgari ücret açıklaması geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olan asgari ücretin brüt 3.557 lira net ise 2.825 lira olduğunu duyurdu. Peki 2021 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? İşte zamlı asgari geçim ücretleri tablosu.. AGİ yani asgari geçim indirimi, çalışanın kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni evli ve ya bekar olmasına göre ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değişir. Asgari ücret indirimini işveren değil devlet verir. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı bugün (28 Aralık 2020) yapıldı. Toplantı sonrası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Böylelikle asgari ücrete 2020 yılına göre 500 TL artış yapılmış oldu.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam. Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim. " şeklinde konuştu.

AGİ 2021 NE KADAR OLDU?







AGİ NEDİR?

AGİ yani asgari geçim indirimi, çalışanın kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni evli ve ya bekar olmasına göre ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değişir. Asgari ücret indirimini işveren değil devlet verir. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL MİDİR?

2021 yılının yeni AGİ zam oranının belli olmasıyla AGİ ücretleri de netlik kazandı. AGİ hesaplama tablosunda işçinin evli, çocuklu ve bekar olmasına göre alınan ücrette de farklılık görülüyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmez. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda verilir, içinde yer alan AGİ tutarı da asgari ücrete dahil olur.

2020 AGİ NE KADARDI?

AGİ, bir çalışanın evli, bekar, çocuklu olmasına göre değişiyor. 2020 yılında çalışan bekar ve evliler için AGİ ücretleri aşağıdaki gibiydi;

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL



Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL