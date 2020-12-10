SON DAKİKA: 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ 2021 ne kadar olacak? İşte güncel hesaplama

Son dakik haberi! Milyonlarca işçinin heyecanla beklediği gün yaklaşıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin toplantıların yapılmasına devam ediliyor. Çalışanlar ise maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını bekliyor. Peki, 2021 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücreti belirlerken hangi kriterler dikkate alınıyor? Asgari ücrete yapılan zam işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde nasıl değişikliğe yol açacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.

Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.







ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Peki 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı. İşte tüm detaylar...











BİR ÖNCEKİ YILIN YÜZDE 3 YA DA 4 PUAN ÜSTÜNDEN ZAM

Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı tahminde, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış." diyerek 2021 yılında asgari ücrete gelebilecek zammı açıkladı.



2021 TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Tahmini brüt asgari ücret: 3.384,45 - 3.413,88





2021 TAHMİNİ NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Tahmini net asgari ücret: 2.673,40-2.696,65





ASGARİ ÜCRETTE 7 KRİTER

* Geçim maliyeti

* Salgınla mücadele dönemi

* Gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon

* Refah payı

* İşverene maliyet

* İstihdamın korunması

* Rekabet şartları