Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. En çok beklenen ve merak edilen konu ise asgari ücret oldu. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili: ''Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır'' şeklinde konuştu. Peki 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ile ilgili flaş açıklama ve tüm detaylar sayfamızda.
Asgari ücret ile ilgili flaş açıklama! 3 bin 800 lira...
Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zama kilitlendi. 2021 yılı asgari ücreti için ilk toplantı yapıldı. İkinci ve üçüncü toplantıların da tarihi belli oldu. Korona nedeniyle ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında internet ortamında gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (DİSK) asgari ücret açıklaması geldi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada asgari ücretin en az 3 bin 800 lira olması gerektiğini söyledi.
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'de TMMOB Büyükkent Şubesi'nde düzenledikleri toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladı.
Arzu Çerkezoğlu, "Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır, vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovit-19 salgının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden özellikle pandemi sürecinde asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır, bu sosyal devletin gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf tutulmalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır" dedi.
Çerkezoğlu, 2021 asgari ücretinin miktarı konusunda DİSK olarak önerilerini paylaşmak istediğini belirterek, "Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların farklı hesaplamaları olabilir. Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" diye konuştu.
ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ
1. TAHMİN
Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.
2. TAHMİN
Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.
3. TAHMİN
Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.
4. TAHMİN
4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.
5. TAHMİN
5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.