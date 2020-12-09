Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. En çok beklenen ve merak edilen konu ise asgari ücret oldu. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili: ''Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır'' şeklinde konuştu. Peki 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ile ilgili flaş açıklama ve tüm detaylar sayfamızda.