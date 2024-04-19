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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024, 10:07 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024, 10:16

Savaş gerginliği piyasaları nasıl etkiledi? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı. İsfahan'daki patlamaların ardından saldırının ilk saatlerinde Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde askıya alınan uçuşlar yeniden başladı. Peki savaş gerginliği piyasaları nasıl etkiledi? Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimler A Haber ekranlarında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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