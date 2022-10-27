Türkiye'de yasa kapsamında belli bir yaşı dolduran, belli bir gün sayısınca prim ödeyen ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler içinse 25 senenin geçip gitmesini bekleyenlere emeklilik hakkı doğuyor. Bu anlamda yaş, prim gün adedi ve sigortalı olma zamanı gibi şartları yerine getirenler de bu hakkı elde ediyor. Bu şartlarda aranan süreler bazı durumlarda daha düşürülerek değişik emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Sihirli rakam olan 3600'ün ikinci avantajı ise emeklilik hesaplamalarında oluyor. Normal şartlarda 5 bin ve üzerinde prim ödenmesi gerekirken, 10 yıl yani 3600 gün de sizin emekli olmanız için yeterli oluyor.

10 YIL EMEKLİ EDİYOR



Sihirli rakam 3600'ün ikinci avantajı ise emeklilik hesaplamalarında oluyor. Normal şartlarda 5 bin ve üzerinde prim ödenmesi gerekirken, 10 yıl yani 3600 gün de sizin emekli olmanız için yeterli oluyor.

En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor. Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli olabiliyor.

Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise bu kez yaş ve kademe devreye giriyor. İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SGK'DAN YAZI ALMAK LAZIM



Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabii 15 yıllık sigortalılık süresini (Bu zaman çoktan doldu) ve 10 yıllık primi yani 3600 günü de doldurmuş olmanız lazım.

Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. Bu sebeple ayrılacak olanlar istifa dilekçelerine gerekçeyi de 15 yıl 3600 gün doldurdukları olarak belirtmeliler.

Normal istifa dilekçesi yazarsanız tazminat alamayabilirsiniz. Dilekçenin ekine de SGK'dan alınan yazıyı mutlaka koymanız gerekiyor. Burada tavsiyemiz bu tür dilekçelerin iş yerine noter vasıtasıyla gönderilmesi. Böylece ileride ortaya çıkacak sorunlarda resmi belgeniz elinizde olacaktır.

15 YIL SİGORTALILIK

3600 günle emeklilik amacıyla de belli şartların sağlanması gerekiyor. Genellikle, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden evvelce yapılmış olması çok önemli. 8 Eylül 1999 tarihinden evvelce sigorta girişi oluşturulan bireyin 15 senelik sigortalılık zamanını bitirmesi da 3600 günle emekliliğin başka bir şartı. Bunlarla eş güdümlü erkeklerde 55, bayanlarda ise 50 yaş şartı aranıyor. Emeklilik yaşı, üç şartın yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.

BAĞKUR'LU DA YARARLANABİLİR

8 Eylül 1999 tarihinden evvelce çalışmaya başlamış Bağkur'lularda normal emeklilik amacıyla bayanlarda 20 sene (7200 gün), erkeklerde 25 sene (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkur'luların yaştan emekli olabilmesi amacıyla 5400 prim günü şartı aranıyor ve kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Hangi yaşta emekli olacaklarını belirleme etmek amacıyla 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla hem prim gününü hem de bayanlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmaya kalan vakitlerine bakılıyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HANGİ SÜREDE HANGİ YAŞ

Söz hususu tarih itibarıyla emekliliğe kalan zamanı 2-4 sene arasında olan bayan 51, erkek 56 yaşında emekli olabiliyor.

Süresi 4-6 sene arasında olan bayan 52, erkek 57 yaşında

6-8 sene arasında olan bayan 53, erkek 57 yaşında

8-10 sene arasında olan bayan 54, erkek 57 yaşında

10 seneden çok olan bayan 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.

8 Eylül 1999'dan evvelce çalışmaya başlamış olup da bugünlerde 5400 prim gününü tamamlayabilen Bağkur'lu bayanlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan Bağkur'lular ise 5400 gün prim olmak şartıyla bayanlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabilir.

1999'DAN SONRA ŞART DEĞİŞİYOR

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK'lılar 3600 gün yerine 4500 prim günüyle ve 15 sene yerine 25 sene sigortalılık şartını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler. Bu tarihler arasında işe girerek 4500 prim günü ve 25 sene sigortalılık şartını yerine getiren kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında SSK'dan emekli olabilirler.

SSK'LI STATÜSÜYLE

23 Mayıs 2014 tarihine kadar üç şartı yerine getirenlere kademeli yaş uygulanıyordu. Üç şartı bu tarihten sonra yerine getirebilen erkekler 60, bayanlar 58 yaşında SSK'dan emekli olabiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla 3600 prim günü ve 15 sene sigortalılığı belirleme edilen erkek 60 yaşında, bayan ise 58 yaşında SSK statüsünde emekli olmaya hak kazanıyor.