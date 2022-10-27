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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Flaş büyüme ve faiz mesajı...

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Flaş büyüme ve faiz mesajı...
27.10.2022 12:09

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Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şahap Kavcıoğlu, "Yıl sonu enflasyon tahmini 65,2, 2023 için yüzde 22,3 ve 2024 için yüzde 8,8 oldu." ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, "Yılın ikinci yarısına ilişkin göstergeler ihracatın yüksek seviyelerini koruduğuna işaret etmektedir. Türkiye uygulanan etkin politikalar sayesinde güçlü bir büyüme göstererek G20 ülkelerinde gözle görülür şekilde olumlu yönde ayrılmıştır." dedi.

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