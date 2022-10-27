Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şahap Kavcıoğlu, "Yıl sonu enflasyon tahmini 65,2, 2023 için yüzde 22,3 ve 2024 için yüzde 8,8 oldu." ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, "Yılın ikinci yarısına ilişkin göstergeler ihracatın yüksek seviyelerini koruduğuna işaret etmektedir. Türkiye uygulanan etkin politikalar sayesinde güçlü bir büyüme göstererek G20 ülkelerinde gözle görülür şekilde olumlu yönde ayrılmıştır." dedi.