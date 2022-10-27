Şirketlere vergi avantajı kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kritik tarih 30 Eylül

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Kurumların yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajından faydalanacak.

VERGİ ÖDEMEYECEKLER

Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

VERGİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 30.9.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Mevduat uygulaması, vatandaşın birikimlerini değerlendirmesi için önemli bir alternatif haline geldi... İşte bu sistem ile ilgili bilinmesi gerekenler...



✔ Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir?

Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekiyor.

✔ Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa tekrardan KKH kapsamında hesap açabilir mi?

Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor. KKH; farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/ TRY) de olabiliyor.





✔ Müşterek hesap açılıp/açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler nelerdir?

Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; Kur Korumalı Hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülüyor..



✔ 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün mü?

Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabiliyor. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş gününün vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmüyor.





✔ Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açılabilir mi?

Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmaması öngörülmüyor.



✔ Kur Korumalı Hesaba, banka tarafından işletilecek faiz oranına ilişkin herhangi bir sınırlama var mıdır?

Bankaların faiz oranı, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamıyor. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebiliyor. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu esaslar Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanabiliyor.





SÜRE UZUYOR

✔ Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır?

Kur Korumalı Hesapların; mevcut durumda 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekmektedir. Ancak Meclis'teki yasa tasarısı ile bu süre 31/12/2023 tarihine kadar uzatılıyor.



İŞTE ÖRNEK SENARYOLAR

Döviz kuru 10 lira, KKH faizi yıllık yüzde 14 ve 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik öngörülen senaryolar aşağıdaki gibidir;

1. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacaktır. Bu durumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

2. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.





3. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

4. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz + kur farkı olarak 120 lira alacaktır. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 lira tutarındaki fark TCMB tarafından bankaya ödenecektir.