Kontrolden çıkan tır devrilerek alev aldı: Şoför yaralandı

Tekirdağ'da gemi karaya oturdu: Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

Tekirdağ'da gemi karaya oturdu: Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunda ulaşım alternatif noktalardan kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla harekete geçerek zamanla yarıştı. Yangın tırın tamamını sarmadan kabine ulaşan vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak güvenli bölgeye taşıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.