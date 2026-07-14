Kontrolden çıkan tır devrilerek alev aldı: Şoför yaralandı
Karabük-Bartın kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen ve yaklaşık 20 metre sürüklenerek alev alev yanan çakıl yüklü tırın yaralı şoförü, yangın büyümeden çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı.
Devrildikten sonra metrelerce sürüklendi
Olay, Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Köse idaresindeki çakıl yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen tır, kısa sürede alev alarak yanmaya başladı.
Vatandaşlar zamanla yarıştı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla harekete geçerek zamanla yarıştı. Yangın tırın tamamını sarmadan kabine ulaşan vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak güvenli bölgeye taşıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tır küle döndü, yol ulaşıma kapandı
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunda ulaşım alternatif noktalardan kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.