Emeklilere yapılacak olan ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlıkların hızla sürdüğü bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan emekli zammının yüzde 37,57 olarak belirlendiği açıklandı. Bu rakama ek olarak emekliye refah payı için Meclis tarihi de netlik kazandı. AK Parti'nin duyurusuna göre, emekli aylıklarındaki düzenlemeler için Meclis'in Ocak ayının 3. haftasında toplanacağı ifade edildi. Bu toplantıda emekli maaşlarındaki oransal artış ve kısa çalışma ödeneği ile çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin gündeme geleceği belirtildi.