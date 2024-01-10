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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 17:49 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 18:27

▶️ EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA 💰 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ek zam yapılacak mı? İşte kök maaş hesaplaması...

Son dakika haberine göre Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü yapılacak ek zamda. Heyecanlı geri sayım sürerken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ... AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Güler, emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.

Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.

Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir."



REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunup mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulama. Memur, işçi ve emeklilerin aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktara deniliyor.

Seyyanen zam ise tüm çalışanlara yüzdelik değil eşit zam yapılması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tüm memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı

FORMÜLLERE GÖRE YENİ MAAŞ TABLOSU

Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75

Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.020,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00

Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.165,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25

Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.310,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50

Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.455,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75

Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00

Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.745,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25

Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.890,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50

Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.035,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75

Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.180,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00

Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25

Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.470,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50

Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.615,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75

Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.760,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00

Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.905,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25

Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50

Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.122,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13

Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.195,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75

Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.340,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00

Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.485,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25

Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.630,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50

Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75

Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.920,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00

Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.065,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25

Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.210,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50

Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.355,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75

Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.500,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00

Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.645,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25

Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.790,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50

Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.935,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75

Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.080,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00

Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.225,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25

Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.370,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50

Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.515,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75

Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.660,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00

Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.805,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25

Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.950,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50

Mevcut maaş: 11.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.095,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75

Mevcut maaş: 11.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.240,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00

Mevcut maaş: 11.300,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.385,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25

Mevcut maaş: 11.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.530,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50

Mevcut maaş: 11.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.675,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75

Mevcut maaş: 11.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.820,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00

Mevcut maaş: 11.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.965,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25

Mevcut maaş: 11.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.110,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50

Mevcut maaş: 11.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.255,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75

Mevcut maaş: 12.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.400,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00

Mevcut maaş: 12.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.545,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25

Mevcut maaş: 12.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.690,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50

Mevcut maaş: 12.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.980,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00

Mevcut maaş: 12.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.125,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25

Mevcut maaş: 12.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.270,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50

Mevcut maaş: 12.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.415,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75

Mevcut maaş: 12.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.560,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00

Mevcut maaş: 12.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.705,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25

Mevcut maaş: 13.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.850,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50

Mevcut maaş: 14.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 20.300,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00

Mevcut maaş: 15.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.750,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50

Mevcut maaş: 16.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 23.200,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00

Mevcut maaş: 17.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 24.650,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50

Mevcut maaş: 18.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 26.100,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00

Mevcut maaş: 19.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 27.550,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50

Mevcut maaş: 20.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 29.000,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00

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