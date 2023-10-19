PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 10:11 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 10:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırım turuna Fransa ile devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak.

Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.

Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SIRADAKİ VİDEO
Piyasalarda gün sonu I Altını olan kazandı! BIST 100 endeksi yükseldi mi? Altının kilogram fiyatı ne oldu?
18.10.2023Çarşamba
Havada fahri müfettişlik dönemi: Gönüllü Raporlama Sistemi kurulacak
18.10.2023Çarşamba
Zincir marketler fahiş fiyata karşı indirim çağrısına uymuştu! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan o sektörlere de çağrı
18.10.2023Çarşamba
17 Ekim piyasalarda gün sonu I Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi yükseldi mi? Altının kilogram fiyatı ne oldu?
17.10.2023Salı
SON DAKİKA: Eylül ayında KKM'nin bütçeye maliyeti olmadı! (Video haber) - 16.10.2023
16.10.2023Pazartesi
Bunlar da Var
ABD Büyükelçisi Taylor’ı BM’de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını dönerek protesto etti 00:22
ABD'ye BM toplantısında soğuk duş!
19.10.2023Perşembe
ABD’li silah uzmanı İsrail’i yalanladı! 01:57
ABD'li silah uzmanı İsrail'i yalanladı!
19.10.2023Perşembe
ABD Başkanı Joe Biden İsrail savaş suçu işledi mi? sorusunu yanıtlayamadı! 00:12
ABD Başkanı Biden soruları yanıtsız bıraktı!
19.10.2023Perşembe
Refah Sınır Kapısı açılıyor: Gazze’ye insani yardım ulaşacak 09:10
Refah Sınır Kapısı açılıyor!
19.10.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA