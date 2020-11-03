Piyasalar Trump’ı fiyatlıyor! ABD seçimlerinde son durum ne?

ABD’de halk bugün Trump ve Biden arasında kazananı belirlemek için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde son yapılan anketlerde Biden önde gibi gözükse de, piyasalar Trump’ın galibiyetini fiyatlamaya başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Para canlı yayınında ekonomist Belgin Maviş değerlendirdi.

ABD'de nefesler tutuldu, gözler Trump ile Biden arasındaki seçime çevrildi. İkili arasında başabaş geçmesi beklenen seçim öncesi anketlerde son durum Biden'ı bir tık önde gösterse de, piyasalardan gelen sinyaller Trump'ın kazanacağı yönünde izlenim uyandırdı. Piyasalar Trump'ın galibiyetini fiyatlarken, ekonomist Belgin Maviş piyasada yaşanan hareketleri A Para'da yorumladı.

PİYASALAR "TRUMP KAZANACAK" DİYOR

Ekonomist Belgin Maviş: Küresel bazdaki belirsizliğe rağmen tüm piyasalarda, Asya'dan Avrupa'ya Amerika borsaları ve tabi ki BIST 100'e varan bir yükselişi beraberinde gördük. Bekliyorlar mıydı? Tabi ki çoğu yatırımcı beklemiyordu. Cuma günkü gelen satışlar, düzeltme hareketleri yatırımcıları korkutmuş ve satışlarını gerçekleştirmişlerdi. Onlar pazartesi günü ise bu sefer yükselen bir piyasayı anlamlandıramadılar. Burada tabi ki seçimlerle ilgili süreç ve adaylara ilişkin belirsizlikler piyasalar tarafından, parayı yönetenler o koltuğa kimin oturacağına karar veriyorsa şu andaki genel görüntü her ne kadar yüzde 10 Trump, Biden'ın gerisindeymiş gibi görünse de; piyasa fiyatlamaları hiç de öyle gözükmüyor.