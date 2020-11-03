2020 Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı! TÜİK son dakika Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar?

TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. 2020 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar sorusu yanıt buldu. Yıl sonunun yaklaşmasıyla enflasyon rakamları daha da önem kazandı. Bu veriler gelecek yıl için yapılacak zamları yakından etkileyecek. 3 Kasım Salı günü açıklanan enflasyon verilerine göre; TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK son dakika Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Merakla beklenen Ekim enflasyon oranları açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon rakamlarının yüzde kaç olacağı merakla bekleniyor. Ekonomistlerin beklentisine göre yıllık enflasyonda artış yaşanabileceği tahmin ediliyor. Peki, 2020 Ekim enflasyon oranı yüzde kaç? Ekim ayı enflasyonu ne kadar?

EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR?

Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,22 ile giyim ve ayakkabı, %5,48 ile haberleşme ve %7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %15,60 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek azalış %0,09 ile eğlence ve kültür grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstermişti.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.